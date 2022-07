Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Coway erhält zum 2. Mal in Folge ein „AA"-Rating von MSCI ESG, nachdem die ESG-Initiativen des Unternehmens erfolgreich bewertet wurdenCoway Co., Ltd, „The Best Life Solution Company", erhielt im MSCI ESG-Rating 2022 die Note „AA".MSCI bewertet ESG-Ratings auf einer Skala von AAA (führend) bis CCC (rückständig) auf der Grundlage seiner Analyse der Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen des Unternehmens. Die ESG-Ratings von MSCI dienen neben dem FTSE4Good und dem DJSI als globaler Index für ESG-Investitionen.Coway erhielt das zweithöchste MSCI ESG-Rating "AA", was die führende Position des Unternehmens bei der Bewältigung von ESG-Themen in der Haushaltswarenbranche bestätigt. Die ausgezeichnete Bewertung ist vor allem auf die gute Unternehmensführung und die Bewirtschaftung von Elektroschrott zurückzuführen.Coway hat zahlreiche Initiativen ergriffen, um sein Engagement für die Umwelt, die Gesellschaft und die Unternehmensführung zu zeigen. Im Jahr 2006 verkündete das Unternehmen das Ziel, bis zum Jahr 2050 netto null zu werden und die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50% zu reduzieren. Im vergangenen Jahr richtete das Unternehmen einen ESG-Ausschuss ein, der dem Vorstand unterstellt ist und sich mit dem strategischen ESG-Management befasst.Coway unternimmt erhebliche Anstrengungen, um die Umweltauswirkungen während des gesamten Produktlebenszyklus zu minimieren - vom Design über die Entwicklung und den Verkauf bis hin zur Wiederverwendung und zum Recycling. Zu seinen Initiativen gehören die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte, die Nutzung erneuerbarer Energien, ein Abfallrücknahmeprogramm und die Weitergabe von Ressourcen.Im Jahr 2021 konnte das Unternehmen 104,4 Tonnen Treibhausgasemissionen durch die Erzeugung von erneuerbarer Solarenergie reduzieren. Coway recycelt außerdem 99% der Abfälle, die bei Produkten, Dienstleistungen und an Geschäftsstandorten anfallen, durch Recycling- und Aufbereitungssysteme. Darüber hinaus trägt die Verwendung recycelter Materialien bei der Produktentwicklung zu einem geringeren Ressourcenverbrauch bei.Ein Beamter von Coway sagte: „Wir verfolgen ein ESG-Management auf unternehmensweiter Ebene, um sowohl die finanzielle Leistung als auch die ökologische und soziale Verantwortung zu erfüllen. Wir werden unsere ESG-Managementsysteme für unsere nachhaltige Zukunft weiter verbessern."Neben dem MSCI-Rating ist Coway zum sechsten Mal in Folge im DJSI World Index und 2021 im FTSE4Good Index vertreten. Im Inland erhielt Coway 2021 zum dritten Mal in Folge ein "A"-ESG-Rating vom Korea Corporate Governance Service (KCGS).Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://sustainability.coway.co.kr/Informationen zu Coway Co., Ltd.Coway, „The Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpgPressekontakt:Sumin Park,sumin.park@coway.com,82-10-6816-0249Original-Content von: Coway Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell