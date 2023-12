Covivio Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Covivio":

Die Diskussionen rund um Covivio SA-France auf den sozialen Medien signalisieren eine neutrale Einschätzung und Stimmung des Unternehmens. Weder positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet, und überwiegend neutrale Themen rund um den Wert wurden in den vergangenen Tagen angesprochen. Aufgrund dieser Beobachtungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Covivio SA-France bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Covivio SA-France auf 45,65 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 47,96 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,06 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 43,05 EUR, was einen Abstand von +11,41 Prozent zur Aktie darstellt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie also mit "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 36,44 Punkten, was darauf hinweist, dass Covivio SA-France weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse, wobei Covivio SA-France auch hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich ein ähnlich neutrales Bild. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Einstufung für Covivio SA-France vorgenommen. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Covivio SA-France, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch in den technischen und sentimentalen Analysen.