Covivio Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Für die Covivio SA-France wurde ein RSI von 84,71 ermittelt, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 48,47, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Covivio SA-France-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 45,2 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 46,32 EUR, was einer Steigerung von 2,48 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 45,54 EUR liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Bewertung der Anleger-Stimmung in sozialen Medien ergab, dass diese in den letzten zwei Wochen als neutral eingestuft wurde. Die überwiegende Anzahl der Kommentare und Wortmeldungen bezog sich auf neutrale Themen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass es in den letzten Monat keine deutliche Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Covivio SA-France-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Covivio SA-France-Aktie auf Basis des RSI, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.