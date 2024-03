Covivio Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Covivio SA-France wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 43,69 EUR, während der Aktienkurs (42,06 EUR) um -3,73 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 44,12 EUR, was einer Abweichung von -4,67 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" bewertet. Das Gesamtrating für die Covivio SA-France basierend auf der technischen Analyse ist daher "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über die Covivio SA-France diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine bedeutenden Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Covivio SA-France liegt bei 54,63 und führt somit zur Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 55,21 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder bei der Stimmungslage noch bei der Kommunikationsfrequenz gab es signifikante Veränderungen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.