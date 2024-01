Covivio Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Covivio":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Covivio SA-France liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 81,63 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 39,37, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Covivio SA-France-Aktie ein durchschnittlicher Schlusskurs von 45,25 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,6 EUR, was einer Abweichung von +5,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 45,18 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,36 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Covivio SA-France-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Bewertung der Aktienkurse kann auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den Diskussionen der sozialen Medien wurden hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Covivio SA-France-Aktie über einen längeren Zeitraum weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in diesem Punkt.