Covestro trotzt dem Gewinnrückgang: Markterwartungen dennoch erfüllt

Covestro kämpft mit Gewinneinbruch: Operatives Ergebnis fällt um ein Drittel – Herausforderungen prägen Geschäftsjahr.

Covestro erwartet 2024 eine noch effizientere Aufstellung in der Mitte der Spanne und will den Gewinn steigern, trotz anhaltend herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Der Kunststoffhersteller verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen operativen Gewinn (EBITDA) von 1,08 Milliarden Euro, was dem Ende Oktober reduzierten Ziel von "um 1,1 Milliarden Euro" entspricht. Der Umsatz fiel aufgrund niedrigerer Preise und rückläufiger Nachfrage um ein Fünftel auf 14,4 Milliarden Euro. Die Aktionäre müssen erneut auf eine Dividende verzichten, da unter dem Strich ein Verlust von 198 Millionen Euro steht. Trotzdem ist dieser um 27 Prozent geringer als im Vorjahr.

Covestro hat sich im vergangenen Jahr unter schwierigen Bedingungen erfolgreich behauptet und übertraf damit die Erwartungen des Marktes. Der Kunststoffhersteller erzielte einen operativen Gewinn (EBITDA) von 1,08 Milliarden Euro, was ein Drittel weniger ist als im Vorjahr. Trotzdem ist dies etwas mehr als die vom Markt erwarteten 1,053 Milliarden Euro. Der Umsatz fiel um ein Fünftel aufgrund von niedrigeren Preisen und rückläufiger Nachfrage auf 14,4 Milliarden Euro.

Für das neue Geschäftsjahr 2024 rechnet Covestro weiterhin mit herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, möchte jedoch sein EBITDA zwischen 1,0 bis 1,6 Milliarden Euro steigern. Im ersten Quartal werden 180 bis 280 Millionen Euro erwartet, im Vergleich zu 286 Millionen Euro im Vorjahr. Die Covestro-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel eine positive Entwicklung von 1,27 Prozent auf 50,06 Euro.

Trotz des erneuten Verlustes und der fehlenden Dividende für die Aktionäre, sieht Covestro optimistisch in die Zukunft. Die angestrebte effizientere Aufstellung des Unternehmens in der Mitte der Spanne soll dabei helfen, den Gewinn zu steigern. Der Kunststoffhersteller bewies bereits im vergangenen Jahr seine Fähigkeit, unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu sein und übertraf damit die Erwartungen des Marktes.

Die Covestro-Aktie verzeichnet im XETRA-Handel eine positive Entwicklung und zeigt somit das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Zukunft entwickeln werden und welche Auswirkungen sie auf Covestro haben werden.

Nachricht im Orginal