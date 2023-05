Covestro: Potenzial von +18,18% auf das Kursziel - 46,16 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Aktie von Covestro zeigt sich am heutigen Tag schwach und verzeichnet ein Minus von -0,71%. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich der Verlust sogar auf -2,45%, was die Analysten optimistischer stimmen könnte – für sie ist die Aktie gegenwärtig nicht richtig bewertet.

• Covestro: Am 12.05.2023 mit -0,71%

• Das durchschnittliche Kursziel beträgt 46,16 EUR

• Der Guru-Rating bleibt bei 3,83

Das mittelfristige Kursziel beläuft sich nach den Vorhersagen der Bankanalysten im Durchschnitt auf 46,16 EUR. Sollten diese Recht behalten und es tatsächlich zu dieser Entwicklung kommen,spricht das Unternehmen den Investoren eine mögliche Rendite in Höhe von über +18% zu.

Momentan sprechen jedoch auch einige Faktoren dagegen: Die jüngste Kursschwäche wird unterschiedlich interpretiert; während neun Experten davon ausgehen,dass...