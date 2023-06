Covestro - Potenzial für steigenden Kurs um 21,33% auf 46,92 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Aktie von Covestro hat gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt hingelegt und in den letzten fünf Handelstagen einen neutralen Trend gezeigt. Die Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie mittelfristig nicht richtig bewertet wird und ein Kursziel von 46,92 EUR erreichen kann – was einem Anstiegspotenzial von +21,33% entspricht.

• Gestrige Kursentwicklung: +6,38%

• Mittelfristiges Kursziel bei Covestro: 46,92 EUR

• Rating bleibt bei “Kauf” mit Guru-Rating von 3.83

Laut aktuellen Berichten gibt es neun Analystenmeinungen zu einem starken Kaufempfehlung sowie weitere neun Empfehlungen zum Kauf. Zehn Experten haben sich zurzeit neutral positioniert und zwei Analysten empfehlen einen Verkauf. Insgesamt ist somit etwa +60% der Analysten optimistisch eingestellt.

Das etablierte Trend-Indikator “Guru-Rating”...