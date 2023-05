Covestro: Marktbewertung korrigiert – Kursziel bei 44,37 €

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Aktie von Covestro wird derzeit unterbewertet – das sagen Experten. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 44,37 €, was einem Risiko von -10,32% entspricht.

• Am 28.04.2023 stieg die Covestro-Aktie um +8,45%

• Die Bankanalysten sehen das Kursziel bei 44,37 €

• Das Guru-Rating beträgt nun 56,67 nach zuvor null

In nur fünf Handelstagen konnte Covestro eine positive Entwicklung von +7,14% verzeichnen und am gestrigen Tag sogar ein Plus von +8,45%. Diese Zahlen sprechen für eine optimistische Stimmung auf dem Markt.

Obwohl nicht alle Analysten dieser Meinung sind und einige noch Bedenken haben, empfehlen insgesamt 18 Experten den Kauf oder zumindest das Halten der Aktien.

Zuletzt hat auch das “Guru-Rating” seinen Wert verbessert und steht nun bei vielversprechenden 56,67%.

Fazit: Während einige Analysten...