Covestro-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Covestro-Aktie wird in Bezug auf die technische Analyse als neutral bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 48,38 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 48,34 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -0,08 Prozent. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem Wert von 49,17 EUR und einem letzten Schlusskurs, der nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, als neutral bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Covestro-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Chemikalien" unter dem Durchschnitt liegt und somit als unterbewertet betrachtet wird.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Covestro-Aktie in diesem Bereich als schlecht bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Covestro in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,86 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -17,31 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +40,17 Prozent für Covestro. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie 40,17 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Covestro-Aktie in diesem Bereich als gut bewertet.