Covestro: Analysten sehen Potenzial trotz schwachem Trend - Kursziel bei 44,37 €

Die Aktie von Covestro hat in den vergangenen Tagen eine negative Entwicklung hingelegt.

Am gestrigen Tag fiel der Kurs um weitere -0,70% und summierte sich auf -0,27% für die Woche. Diese pessimistische Stimmung spiegelt jedoch nicht das Potenzial wider, welches laut Bankanalysten in Covestros Aktie steckt.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 44,37 € und damit rund -16,52% über dem aktuellen Niveau.

8 Analysten empfehlen aktuell einen starken Kauf der Aktie, während 7 weitere sie als kaufenswert betrachten.

11 Experten halten ihre Position neutral.

Nur zwei sind noch skeptisch genug für ein “Verkaufs”-Rating.

Mit einem Guru-Rating von nunmehr 56,67 haben sich die Optimisten durchgesetzt.