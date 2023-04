Covestro: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 44,37 €

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Aktie von Covestro wird nach Ansicht der Experten am Markt momentan unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 44,37 € und damit ein potenzielles Minus von -10,32% zum aktuellen Kurs.

• Covestro konnte in den letzten fünf Handelstagen um insgesamt +7,14% zulegen

• Am gestrigen Tag erreichte das Unternehmen eine Kursentwicklung von +8,45%

• Das Guru-Rating für die Covestro-Aktie liegt bei 56,67 nach zuvor 0

Covestro konnte gestern mit einem Plus von +8,45% an Wert gewinnen. Damit summiert sich der Zuwachs auf +7,14% in den vergangenen fünf Handelstagen. Die Stimmung scheint am Markt gegenwärtig positiv zu sein.

Obwohl das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 44,37 € liegt und damit ein Risiko von -10,32% birgt,

empfehlen immerhin acht Bankanalysten den Kauf der Aktie. Für weitere zehn Experten...