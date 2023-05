Covestro: Analysten sehen Kursziel bei 44,37 EUR (+10,57%)

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Aktie von Covestro wird derzeit unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt, so die Meinung von Bankanalysten. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 44,37 EUR – eine Steigerung um +10,57% gegenüber dem aktuellen Wert.

• Am 05.05.2023 legte Covestro um +5,25% zu

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,83

Am gestrigen Handelstag konnte Covestro ein Plus von +5,25% verzeichnen und somit innerhalb einer Woche insgesamt +0,85%. Die Stimmung am Markt ist aktuell relativ optimistisch.

Obwohl nicht alle Experten mit dieser Einschätzung übereinstimmen, empfehlen derzeit neun Analysten den Kauf der Aktie und weitere neun beurteilen sie als positiv (“Kauf”). Zehn Experten bewerten sie neutral (“Halten”), während zwei ihre Verkaufsempfehlung aufrechterhalten.

60% der Analysten sind also noch immer zuversichtlich in Bezug auf die...