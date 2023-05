Covestro: Analysten sehen Kurspotenzial von 15,19% auf 44,37 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Gestern legte die Aktie von Covestro um +1,21% zu und erreichte damit ein Plus von insgesamt +4,11% in der vergangenen Handelswoche. Die Bankanalysten sind sich einig, dass das wahre Kursziel bei 44,37 EUR liegt – was einem Potenzial von +15,19% entspricht.

• Am 03.05.2023 stieg die Aktie um+1,21%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 44,37 EUR

• Covestro hat ein Guru-Rating von3.83

Neun Analysten bewerten die Aktie als “starker Kauf”, während neun weitere sie positiv mit “Kauf” bewerten.

Zehn Experten vergeben das Rating “halten” und zwei empfehlen einen “Verkauf”. Insgesamt bleiben jedoch mehr als die Hälfte (60%) der befragten Analysten optimistisch gestimmt.

Das positive Guru-Rating bestätigt diese Einschätzung zusätzlich und zeigt einen stabilen Trend an.