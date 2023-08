Covestro-Aktis: Glück im Unglück gefunden!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Covestro hat neulich seine Quartalsbilanz veröffentlicht, die – nicht überraschend – weniger beeindruckend ausfiel. Ein satter Gewinnrückgang von 77 Prozent und ein genereller Rückwärtstrend waren zu bemerken. Die Aktie reagierte jedoch nicht unmittelbar mit einem Absturz.

Am Dienstag wurden moderate Verkäufe verzeichnet, und heute Morgen sank der Kurs in einem extrem schwachen Marktumfeld um weitere drei Prozent ab. Dennoch ist dies in einem allgemein aufsteigenden Markt noch vertretbar . Es gibt einige Faktoren, die die Covestro-Aktie begünstigen.

Entkommt Covestro mit nur leichten Blessuren?

Zunächst einmal waren Anleger bereits auf enttäuschende Zahlen vorbereitet. Dies war hauptsächlich den Quartalsberichten von Chemieriesen wie BASF und Lanxess geschuldet. Darüber hinaus gab es auch einen oder zwei positive Aspekte zu...