Covestro Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Per 04.07.2023, 07:02 Uhr wird für die Aktie Covestro am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 47.85 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Spezialchemikalien".

Nach einem bewährten Schema haben wir Covestro auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,73 liegt Covestro unter dem Branchendurchschnitt (88 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 71,11 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Anleger: Covestro wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Sell". Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 6 Buy- und 1 Sell-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine "Buy" Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Covestro erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 39,75 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um -0,26 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +40,01 Prozent im Branchenvergleich für Covestro bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,26 Prozent im letzten Jahr. Covestro lag 40,01 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

