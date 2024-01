Covestro Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Covestro wird von Experten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 8,73, was einem Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 97,95 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Bezogen auf den Aktienkurs hat Covestro in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,61 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -10,39 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +38,01 Prozent für Covestro bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -10,39 Prozent hatte, liegt Covestro um 38,01 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält Covestro eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Covestro-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 100, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 57,81, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Covestro.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren überwiegend positive Meinungen und Stimmungen rund um die Covestro-Aktie. Auch die Anlegerstimmung wird als "Gut" eingestuft, da im zurückliegenden Zeitraum vier Handelssignale das Bild von 4 Gut- und 0 Schlecht-Signalen ergeben. Zusammenfassend wird die Aktie von Covestro sowohl auf fundamentaler als auch auf Anlegerbasis als "Gut" bewertet.