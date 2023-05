Covestro: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 46,16 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Nach Ansicht von Analysten ist die Covestro-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet. Der wahre Wert liegt um +16,21% über dem aktuellen Kurs.

• Covestro verzeichnete am 19.05.2023 einen Rückgang von -1,00%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +16,21%

• Das durchschnittliche Guru-Rating bleibt stabil bei 3,83

Am gestrigen Handelstag lag die Performance der Covestro-Aktie an den Finanzmärkten bei einem Minus von -1,00%. Damit ergibt sich eine Gesamtperformance für die letzte Woche in Höhe von +0,74%. Dies zeigt eine gegenwärtig eher neutrale Stimmung am Markt.

Die Frage ist jedoch: Haben Bankanalysten mit einer solchen Entwicklung gerechnet? Die Antwort scheint eindeutig zu sein.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Covestro auf 46,16 EUR geschätzt.

Im Durchschnitt schätzen Bankanalysten das Potenzial der Aktie auf...