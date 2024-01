Covestro Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Der Relative-Stärke-Index (RSI), der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, zeigt an, dass Covestro überkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt aktuell bei 100 Punkten, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 36,91 liegt, was bedeutet, dass Covestro weder überkauft noch überverkauft ist. In der einfachen Charttechnik erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating.

Die Abweichung des aktuellen Kurses von 52,64 EUR vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 45,76 EUR beträgt +15,03 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 49,46 EUR liegt mit einer Abweichung von +6,43 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu der Einstufung "Gut" führt. Auch die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass Covestro mit einem "Gut" bewertet werden kann. In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, während die Kommunikationsfrequenz leicht zurückgegangen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Covestro in der technischen Analyse und in der Anleger-Stimmung positive Bewertungen erhalten hat und insgesamt als "Gut" eingestuft wird.