Covestro Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Covestro-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 45,51 EUR verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 53,08 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +16,63 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 49,14 EUR über dem letzten Schlusskurs (+8,02 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Covestro eingestellt waren. Es gab sechs positive und sieben negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben hingegen mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte und somit zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und zeigt für Covestro einen RSI von 28,51, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Covestro daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Im Branchenvergleich liegt die Covestro-Aktie mit einer Rendite von 35,16 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien", was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,89 Prozent verzeichnet, liegt Covestro mit 41,04 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem weiteren "Gut"-Rating in dieser Kategorie.