Covestro Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Dividendenrendite für Covestro beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 3,97 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält Covestro von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Covestro liegt bei 77,43 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 67,95 Punkten und führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat Covestro eine Rendite von 27,61 Prozent erzielt, was über 40 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche hat Covestro mit einer Rendite von 40,42 Prozent deutlich überdurchschnittlich abgeschnitten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für Covestro ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen zu Covestro veröffentlicht, und auch die Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen überwiegend "Gut"-Signale.

Zusammenfassend erhält Covestro gemäß der verschiedenen Analysen insgesamt eine positive Bewertung.