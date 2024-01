Covestro Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Covestro. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was bedeutet, dass Covestro derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Covestro auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Covestro daher mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Covestro ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen weisen überwiegend positive Themen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zum Sektor "Materialien" hat die Aktie von Covestro im letzten Jahr eine Rendite von 44,13 Prozent erzielt, was 49 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -4,87 Prozent, und Covestro liegt aktuell 49 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Covestro in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Covestro daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.