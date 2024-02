Covestro Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Dividendenpolitik von Covestro wird von den Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -5,2 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Im Branchenvergleich erzielte Covestro in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,61 Prozent, was einer Outperformance von +45,31 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Covestro um 45,31 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Covestro derzeit unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 93 haben. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Covestro-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (67) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (50,9) führen zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Covestro in Bezug auf die Dividendenpolitik schlecht abschneidet, jedoch in den Bereichen Branchenvergleich, Fundamentaldaten und RSI gemischte Bewertungen erhält.