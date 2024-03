Covestro Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Covestro ergibt die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis unterschiedliche Ergebnisse. Der RSI7 liegt aktuell bei 78,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass Covestro überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Covestro weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Covestro festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was dazu führt, dass Covestro insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich erhält.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien zeigten, dass über Covestro in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde, während in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für Covestro. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage zeigen nur geringe Abweichungen vom aktuellen Kurs.

Insgesamt erhält Covestro daher gemäß der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.