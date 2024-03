Covestro Aktie: Das gab es noch nie!

Der Vergleich des Aktienkurses von Covestro mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor zeigt eine hervorragende Performance. Mit einer Rendite von 22,86 Prozent liegt Covestro deutlich über dem Branchendurchschnitt von -16,66 Prozent in den letzten 12 Monaten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Jedoch fällt die Dividendenrendite von Covestro im Vergleich zur Branche "Chemikalien" mit 0 % niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist Covestro im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Chemikalien" unterbewertet. Mit einem aktuellen KGV von 8 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 95 erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Covestro bei 73,41 liegt, was zu einer Einstufung als "überkauft" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt jedoch eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Gesamteinschätzung für Covestro, wobei die gute Performance im Aktienkurs und fundamentalen Aspekten durch eine schwächere Dividendenpolitik und technische Signale ausgeglichen werden.