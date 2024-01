Covestro Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit einer Aktie. Ein niedriges KGV zeigt, dass die Aktie preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Chemikalien" weist Covestro mit einem Wert von 8,73 ein niedriges KGV auf, was 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund des niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der Covestro-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 36, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (68,71) zeigt, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist und daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Covestro.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Covestro in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +41,71 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite um 41,71 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Covestro-Aktie wurde anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung im Internet untersucht. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität der Beiträge mittelmäßig ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "Neutral".

Insgesamt wird Covestro basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien als "günstig" und "neutral" eingestuft, was für Anleger wichtige Informationen über die aktuelle Situation der Aktie liefert.