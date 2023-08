Covestro-Aktie: Wird es ein verbessertes Übernahmeangebot geben?

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Am Montag startete die Aktie von Covestro, dem deutschen Chemiekonzern aus Leverkusen, mit einem beeindruckenden Kursanstieg von vier Prozent in die neue Börsenwoche. Dies führte dazu, dass sie an der Spitze der Gewinnerliste im DAX stand. Seit Beginn des Jahres hat sich der Wert des Unternehmens um stolze 30 Prozent gesteigert. Doch was steckt hinter dem aktuellen Übernahmeszenario bei Covestro?

Aktuelle Spekulationen

In der Tat gibt es Neuigkeiten zu berichten. Medienberichten zufolge hat Abu Dhabi National Oil (Adnoc), ein großer Ölkonzern, sein bisheriges Angebot zur Übernahme verbessert. Insider-Informationen weisen darauf hin, dass Adnoc seine Offerte pro Aktie von 57 Euro auf nunmehr beachtliche 60 Euro erhöht haben könnte.

Die Führungsetage von Covestro hat hierzu jedoch noch keine Kommentare abgegeben und auch...