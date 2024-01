Covestro Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Chemieunternehmen Covestro hat in den vergangenen Tagen eine negative Bewertung bei der Dividendenrendite erhalten. Mit einem Wert von 0 Prozent liegt die Dividendenrendite von Covestro aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 4,76 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse verzeichnete die Covestro-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 46,65 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,2 EUR, was einer Steigerung von 1,18 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 50,12 EUR, was zu einer negativen Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darunter liegt.

Im Branchenvergleich weist Covestro eine Rendite von 27,61 Prozent auf, was mehr als 38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche ist die Rendite ebenfalls deutlich höher. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist. Jedoch wurden auch 8 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt somit eine "Neutral"-Einstufung.

Covestro kaufen, halten oder verkaufen?

