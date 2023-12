Covestro Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Covestro derzeit nicht angemessen bewertet ist. Das wahre Kursziel liegt laut ihrer Einschätzung um +2,62% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Entwicklung

Am 29. Dezember 2023 verzeichnete die Covestro-Aktie am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,30%. Dies führte dazu, dass sich die Gesamtergebnisse der letzten fünf Handelstage, also einer vollständigen Handelswoche, auf -0,98% summierten. Dies deutet darauf hin,