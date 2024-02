Covestro Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Aktie von Covestro wird nicht nur durch harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz. In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass die Diskussionsintensität um die Aktie herum eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Auch der Relative Strength Index, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses betrachtet, zeigt aktuell einen neutralen Wert für Covestro. Sowohl für den RSI als auch für den RSI25 ergibt sich eine neutrale Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich Covestro als überaus performante Aktie. Mit einer Performance von 27,61 Prozent in den letzten 12 Monaten übertrifft sie den Durchschnitt der "Chemikalien"-Branche um 42,58 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt Covestro 42,58 Prozent über dem Durchschnitt.

In den sozialen Medien wurde Covestro in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine neutrale Einschätzung, obwohl die Redaktion auch 5 gute Signale herausgefiltert hat, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung der Aktie von Covestro.