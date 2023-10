Covestro Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Covestro-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 42, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 55,12, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf längerfristiger Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein neutrales Rating für Covestro.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ für Covestro. In den letzten beiden Wochen gab es vor allem negative Themen in den Diskussionen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Allerdings zeigen konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien 6 positive Signale und keine negativen Signale, was auf ein gutes empfohlenes Rating hinweist. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einschätzung der Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Materialien-Sektor hat die Covestro-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 32,18 Prozent erzielt, was 24,63 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Chemikalien-Branche beträgt 7,55 Prozent, und Covestro liegt derzeit 24,63 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine gute Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Covestro-Aktie bei 8,73 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Chemikalien-Branche mit einem KGV von 124,73 bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer guten Einstufung basierend auf der fundamentalen Analyse.