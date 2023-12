Covestro Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Covestro war. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führte. Trotzdem ergaben die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale, wobei die Mehrheit in eine positive Richtung wies. Aufgrund der Häufung der Kaufsignale erhält Covestro auch in diesem Kriterium eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Covestro von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell ist der RSI-Wert von Covestro mit 29,72 überverkauft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt erhält die RSI-Einstufung somit ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Covestro-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz somit ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Covestro 8, während vergleichbare Unternehmen aus der Chemiebranche im Durchschnitt ein KGV von 11,5 haben. Somit ist Covestro aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung durch die Redaktion führt.