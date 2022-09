Covestro-Aktie: Starke Partnerschaft für den Klimaschutz!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Covestro sichert sich nachhaltigen Rohstoff: Wie der deutsche Chemiekonzern kürzlich bekannt gab, habe man mit der SOL Kohlensäue GmbH & Co. KG einen Liefervertrag geschlossen. Demnach im Mittelpunkt: biogenes Kohlendioxid (CO2). Laut Covestro gilt SOL als einer der wichtigsten europäischen Anbieter von Gasen und entsprechenden Dienstleistungen. Die Firma wird ab sofort das biogene Gas an die Covestro-Standorte in Nordrhein-Westfalen liefern.… Hier weiterlesen