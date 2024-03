Covestro Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die technische Analyse von Covestro zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt deuten darauf hin. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 48,99 EUR, verglichen mit dem letzten Schlusskurs von 50,42 EUR, was einer Abweichung von +2,92 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 48,59 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nur um +3,77 Prozent darüber. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Covestro somit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur Chemie-Branche hat Covestro in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +43,87 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -10,96 Prozent gefallen sind. Auch im Bereich Materialien liegt die Rendite von Covestro mit 43,87 Prozent über dem Durchschnitt. Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating im Branchenvergleich.

Fundamental gesehen weist Covestro ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 97,85 als unterbewertet betrachtet werden kann. Somit erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Stimmung und Einschätzungen bezüglich Covestro hin. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, überwiegen in den letzten zwei Wochen die negativen Meinungen. Insgesamt wurden neun Handelssignale ermittelt, wovon 8 positiv und 1 negativ sind. Basierend auf diesen Informationen wird Covestro als "Gut" Aktie eingestuft, jedoch die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.