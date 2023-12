Search Minerals Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Der Aktienkurs von Search Minerals hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -66,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" 55,12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,54 Prozent, und Search Minerals liegt aktuell 55,12 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Search Minerals derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,82 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung gegenüber Search Minerals auf sozialen Plattformen war überwiegend negativ, und die Diskussionen in den sozialen Medien waren in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich von negativen Themen geprägt. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Aktivität und Diskussionsintensität rund um Search Minerals war über einen längeren Zeitraum durchschnittlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für Search Minerals eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung und Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum.

