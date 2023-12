Covestro Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Der Aktienkurs von Covestro hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" deutlich besser entwickelt. Mit einer Rendite von 35,16 Prozent liegt Covestro um mehr als 28 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,9 Prozent erzielt hat, liegt Covestro mit einer Rendite von 28,26 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Covestro einen Wert von 8 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 115,49) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Covestro daher unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Sentiment und der Buzz rund um Covestro wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Covestro in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Covestro diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen überwogen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine herausragend positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Covestro auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.