Covestro Aktie: So schnell kann es gehen

Die Aktie von Covestro wird derzeit charttechnisch bewertet. Der aktuelle Kurs von 49,9 EUR liegt mit einer Entfernung von +7,71 Prozent vom GD200 (46,33 EUR) im "Gut"-Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 50,02 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,24 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Covestro als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die technische Analyse verwendet auch den Relative-Stärke-Index (RSI), um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 81,25 Punkten, was darauf hinweist, dass Covestro überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Covestro im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,61 Prozent erzielt, was 32,76 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt das Unternehmen jedoch mehr Beachtung als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Covestro-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.