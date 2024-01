Covestro Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Covestro wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 81,25 Punkten, was darauf hinweist, dass Covestro überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt, dass Covestro auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Covestro-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger trübte sich im vergangenen Monat zunehmend ein, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erhält, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Covestro-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Covestro liegt bei einem Wert von 8, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 97,51) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Covestro damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Covestro eine Rendite von 27,61 Prozent, was 32,76 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.