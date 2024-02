Covestro Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Covestro wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche hat Covestro in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 45,31 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite mit 45,31 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Aus fundamentaler Sicht ist Covestro derzeit unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8 liegt, während vergleichbare Unternehmen durchschnittlich ein KGV von 93 aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine gute Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Covestro-Aktie sowohl auf Basis der letzten 200 als auch 50 Handelstage eine neutrale Bewertung. Der Schlusskurs liegt jeweils nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu dieser Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Covestro-Aktie, basierend auf Sentiment, Branchenvergleich, Fundamentaldaten und technischer Analyse.