Covestro Aktie: Reagiert die Aktie?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Covestro liegt derzeit bei 8, was bedeutet, dass die Börse 8,73 Euro für jeden Euro Gewinn von Covestro zahlt. Dies ist 91 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Chemikalien", der bei 97 liegt. Aufgrund dieses niedrigen KGV wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Covestro. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Covestro daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Covestro 5,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Covestro eine Performance von 22,86 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -15,9 Prozent, was einer Outperformance von +38,76 Prozent für Covestro entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -15,9 Prozent hatte, lag Covestro um 38,76 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Covestro ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.