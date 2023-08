Covestro-Aktie: Nächste Runde im Übernahmepoker

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Covestro-Aktie (WKN: 606214) startete mit einem Plus von 4% in die neue Handelswoche und war damit am Montag klarer Spitzenreiter im DAX. Seit Jahresbeginn hat der Titel des Chemiekonzerns bereits um über +30% zugelegt. Steckt auch diesmal der Übernahmepoker hinter dem Kursanstieg?