Covestro Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Covestro derzeit bei 48,7 EUR liegt. Der Aktienkurs schloss bei 47,91 EUR und damit 1,62 Prozent unter der GD200. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 48,67 EUR, was einer Differenz von -1,56 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist besonders negativ. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 schlechte und 5 gute Signale, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies wird als positiv bewertet. Die Anzahl der Beiträge in den Diskussionen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, weshalb dies neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Covestro in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich hat Covestro in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,86 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -15,45 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +38,31 Prozent für Covestro. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor schnitt Covestro mit einer Überperformance von 38,31 Prozent gut ab.