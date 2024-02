Covestro Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Covestro beträgt derzeit 8,73, was 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Covestro steht bei 8,74, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 57,47, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Bewertungsrating von "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde über Covestro besonders positiv diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Tiefergehende Analysen zeigen, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 48,95 EUR etwa 2,92 Prozent über dem GD200 (47,56 EUR) liegt, was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 50,14 EUR, was zu einem Abstand von -2,37 Prozent führt und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Kurs der Covestro-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.