Covestro Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Covestro gesprochen. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) betrachten wir den 7- und den 25-Tage-RSI für Covestro. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 67,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 35,23, dass Covestro weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Covestro-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Covestro im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienindustrie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,78 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als üblich.