Covestro Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Covestro in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies geht aus den Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen hervor, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führte. Die Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ergänzt, wobei 0 schlechte und 2 gute Signale festgestellt wurden. Auf dieser Grundlage lässt sich eine "Gut" Empfehlung ableiten, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Covestro-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 40,98, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 35,85 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Covestro im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,26 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 5,26 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Covestro mit einer Rendite von 44,79 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die Rendite der "Chemikalien"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt im Durchschnitt -5,44 Prozent, wobei Covestro mit 50,23 Prozent erneut deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.