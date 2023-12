Covestro Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Covestro-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,3 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz zum Branchendurchschnitt lediglich 5,3 Prozentpunkte beträgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Covestro über einen längeren Zeitraum hinweg eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" in diesem Punkt führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Covestro-Aktie bei 45,51 EUR verläuft, was als positiv bewertet wird. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 53,1 EUR beträgt +16,68 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich eine Differenz von +8,04 Prozent, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Fundamental betrachtet weist Covestro ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Chemiebranche im Durchschnitt ein KGV von 10 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Covestro aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.