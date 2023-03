Covestro-Aktie: Geht was auf Jahressicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Für Covestro stehen bald wieder Zahlen ins Haus. Das in Nordrhein-Westfalen beheimatete Unternehmen wird am 28.04. seinen Quartalsbericht für das 1. Vierteljahr veröffentlichen. Was haben Aktionäre zu erwarten in Bezug auf Umsatz- und Gewinnentwicklung? Welchen Einfluss wird die Bilanz auf die Covestro-Aktie haben?

Nur noch 29 Tage müssen Anleger auf das neue Zahlenwerk der Covestro-Aktie warten. Das mit einem Börsenwert von 7,14 Milliarden EUR dotierte Unternehmen wird den Geschäftsbericht voraussichtlich um 07:00 Uhr vorlegen. Analysehäuser rechnen im Schnitt mit einem starken Umsatzminus für das 1. Vierteljahr. Im Vorjahresvergleich soll sich demnach der Umsatz um 16,68 Prozent auf 3,90 Milliarden EUR steigern. Der operativen Ergebnis (Ebit) hingegen wird sich der Expertenmeinung nach um 113,12 Prozent auf eine Verlust...