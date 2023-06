Covestro-Aktie: Die Erwartungen steigen weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Covestro-Aktie wurde in den vorangegangenen Tagen durch Übernahmespekulationen angetrieben. Seit Beginn der vergangenen Woche stieg der DAX-Titel auf bis zu 50,10 Euro, was einem Zuwachs von 25 Prozent zum Ausgangswert entspricht. Der arabische Ölkonzern Adnoc soll diese Rallye mit seinem Interesse an einer Übernahme des Leverkusener Spezialchemiekonzerns ausgelöst haben.

Berichten zufolge hat Adnoc ein informelles Angebot über 55 Euro pro Aktie vorgelegt. Dies würde Covestro mit etwa 10 Milliarden Euro bewerten und einen Aufschlag von 37,5 Prozent auf den Schlusskurs der Aktie vor Bekanntgabe der Übernahmepläne darstellen.

Covestro weist Übernahmeangebot zurück

Covestro betrachtet das Angebot jedoch als deutlich zu niedrig und scheint es abgelehnt zu haben. Bloomberg berichtet unter Berufung auf Personen, die mit dem...