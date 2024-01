Covestro Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Einschätzung der Aktienkurse von Covestro berücksichtigt sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Covestro in den sozialen Medien diskutiert. Aus dieser Betrachtung ergibt sich daher eine positive Einstufung der Aktie.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Hierbei wurden zehn konkrete Signale berechnet, wovon alle auf "Gut" eingestuft wurden. Somit erhält die Aktie auch auf der Ebene der Handelssignale eine positive Bewertung.

Bezüglich der fundamentalen Kriterien weist Covestro ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,73 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Chemikalien" liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auch auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Covestro-Aktie liegt bei 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder als überkauft noch als -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Rating für Covestro basierend auf dem RSI.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat Covestro in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +41,43 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des "Materialien"-Sektors konnte Covestro eine Überperformance von 41,43 Prozent verzeichnen. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält Covestro demnach positive Bewertungen hinsichtlich der Stimmung, der fundamentalen Kriterien und des Branchenvergleichs.