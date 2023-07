Covestro-Aktie: Eine ungewöhnliche und beeindruckende Performance!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Das deutsche Chemieunternehmen Covestro hat sich auf interessante Innovationen spezialisiert. Am Dienstag wurde bekannt gegeben, dass das Unternehmen das neu eröffnete Ausbildungs- und Forschungszentrum “Texoversum” an der Hochschule Reutlingen unterstützt hat, welches in einem innovativen Gebäude untergebracht ist.

Interessant dabei: Die Fassade des neuen Zentrums besteht aus gewickelten Fasern, die mit einem speziellen Polyurethanharz fixiert wurden – ein Produkt von Covestro selbst.

“Texoversum” in Reutlingen: Bauindustrie-Revolution durch Covestro?

Die Fassadenlösung für das “Texoversum” könnte einen Paradigmenwechsel im Bauwesen darstellen. Wie? Durch den Einsatz von weniger Materialien beim Bau eines Gebäudes: „Genau wie natürliche Netzwerke – beispielsweise Spinnennetze oder Palmenblätter – sind auch diese...